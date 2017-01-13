NBA》不改大砲本色 庫班口水戰裁判後又向聯盟喊話

小牛老闆庫班。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕小牛今在墨西哥舉行的海外賽中，以113：108擊敗太陽，小牛老闆庫班（Mark Cuban）雖陷入與NBA裁判的口水戰中，仍展現贏球好心情，更大方表態「我支持在墨西哥設立NBA球隊。」

向來直言的庫班今陷入與裁判口水戰，NBA裁判們集體向聯盟抗議庫班威脅與恐嚇他們來增加比賽優勢，庫班則回擊，「若裁判有受到影響，那他們不配待在NBA。」雙方的口水戰風波持續延燒。

而小牛今在墨西哥擊敗太陽，老闆庫班也沒被私事影響好心情，大方表態「我支持在墨西哥設立球隊，這對NBA有良好的發展，小牛隊也很願意參加在這裡舉辦的海外賽。」

小牛本季戰績不佳，與太陽之戰結束後，以12勝27敗與太陽並列西部爐主。

庫班又陷入與裁判的口水戰。（資料照，美聯社）