NBA》海外球迷的福利？太陽前鋒這一摔被自拍永流傳（影音）

華倫和威廉斯雙雙摔出界外,但華倫卻被球迷抓個正著無法起身。(美聯社)

〔體育中心/綜合報導〕對海外球迷而言,能近距離看NBA比賽無非是很特別的經驗,小牛與太陽在墨西哥城一戰,由小牛113:108取勝,不過比賽進行到一半,竟有球迷把握非常難得的經驗,和太陽前鋒華倫(TJ Warren)自拍。

比賽進行到第2節剩下2分6秒,威廉斯(Deron Williams)切入上籃,華倫防守時造成犯規,兩人遂摔出界,但在華倫想起身時卻被場邊的球迷抓個正著,球迷也手腳快速的拿手機自拍。

