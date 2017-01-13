NBA》海外球迷的福利？太陽前鋒這一摔被自拍永流傳（影音）
2017/01/13 22:33
華倫和威廉斯雙雙摔出界外，但華倫卻被球迷抓個正著無法起身。（美聯社）
〔體育中心／綜合報導〕對海外球迷而言，能近距離看NBA比賽無非是很特別的經驗，小牛與太陽在墨西哥城一戰，由小牛113：108取勝，不過比賽進行到一半，竟有球迷把握非常難得的經驗，和太陽前鋒華倫（TJ Warren）自拍。
比賽進行到第2節剩下2分6秒，威廉斯（Deron Williams）切入上籃，華倫防守時造成犯規，兩人遂摔出界，但在華倫想起身時卻被場邊的球迷抓個正著，球迷也手腳快速的拿手機自拍。
華倫和威廉斯雙雙摔出界外，但華倫卻被球迷抓個正著無法起身。（美聯社）
Now is probably not the best time for a selfie （via @sportscenter） https://t.co/UnIOkNKlY3— NBA on ESPN （@ESPNNBA） January 13, 2017
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