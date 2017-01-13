SBL》加盟台銀再出發 李恩要勇士走著瞧

洋將李恩（右）轉戰臺灣銀行，首次出賽。（記者陳志曲攝）

〔記者廖聿偉／桃園報導〕洋將李恩週一遭富邦勇士釋出，台銀立刻伸開雙臂網羅，今先發上陣繳出分、籃板，主帥許智超坦言，「割捨奈維爾是很艱難的決定，但球隊陷入六連敗，李恩加盟希望能帶來不同的氣象。」

215公分的李恩於第11季就曾效力過台銀，日前無預警遭釋出，他坦言，「當下很沮喪，隊友林書緯、包提傑都是我兄弟，很享受和他們拚冠的感覺，但能在台銀延續籃球生涯，也是很棒的事情。」

本週日李恩就將碰上老東家勇士，球迷戲稱此役為「復仇之戰」，李恩則開玩笑說，「走著瞧！碰上勇士一定要大爆發，只是我更希望今晚就能對決，這樣才有充足的體力，不然本週三連戰最後一場才遇到，可能會太累。」

李恩（中）扣籃得分。（記者陳志曲攝）