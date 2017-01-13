SBL》B.戴維斯、于煥亞合拿35分 台啤輕取金酒

台灣啤酒于煥亞（左）。（記者陳志曲攝）

〔體育中心／綜合報導〕上週全勝的台啤今晚對上金酒，台啤靠B.戴維斯18分、于煥亞17分，加上金酒全場發生20次的失誤，讓台啤一度領先到20分。終場台啤以84：68擊敗金酒，拿下近期的三連勝，金酒則吞下五連敗。

半場打完台啤42：34領先，但易籃後，于煥亞在第三節獨拿8分，李愷諺、朱億宗也各挹注6分、5分，台啤逐漸拉開比分，金酒則靠陳冠全單節6分追分，三節打完台啤以67：50領先；末節台啤攻勢流暢，一度領先至20分，也讓比賽提早進入垃圾時間，終場台啤以16分之差贏球。

台啤B.戴維斯全場18分、11籃板，于煥亞17分、3抄截，李愷諺12分；金酒菲爾普斯拿下14分、14籃板，陳冠全14分、7籃板。

台灣啤酒B.戴維斯（左）。（記者陳志曲攝）

台灣啤酒張容軒（左）飛身上籃。（記者陳志曲攝）

金門酒廠菲爾普斯（右）進攻籃框遭對手封阻。（記者陳志曲攝）

台灣啤酒李愷諺三分跳投。（記者陳志曲攝）