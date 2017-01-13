CBA》卡位激烈爆衝突 林志傑險遭中國球員打臉
2017/01/13 23:01
林志傑和中國球員翟曉川爆發肢體衝突。（取自搜狐）
〔體育中心／綜合報導〕台籃球星「野獸」林志傑今晚比賽竟與中國球員發生肢體衝突？比賽剩下52秒，林志傑和北京翟曉川在搶籃板時爆發衝突，比賽因此中斷5分鐘，而廣廈以96：84擊敗北京。
廣廈今晚在主場迎戰北京，決勝節最後52秒，林志傑和翟曉川爭搶籃板球，卡位時翟曉川欲甩開林志傑，發生類似揮空拳的肢體動作，翟曉川情緒上漲後還想再度揮拳，被林志傑閃開，雙方隊友都集中到場中分開二人，之後裁判在看重播後將翟曉川驅逐出場，球權也歸廣廈。
林志傑今上場39分鐘，拿下17分、5籃板、2助攻和1抄截，這也是他本季第18場、連續7場及CBA生涯第207場得分上雙。
林志傑和中國球員翟曉川爆發肢體衝突。（取自搜狐）
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