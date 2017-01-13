CBA》北京球員揮拳施暴 「野獸」林志傑沒事

林志傑和中國球員翟曉川爆發肢體衝突。（取自搜狐）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕中國CBA浙江廣廈主場出戰北京首鋼，北京隊翟曉川終場前52秒時動手打人，兩度向「野獸」林志傑揮拳所幸都未得逞，寶島老將也保持冷靜沒還手，並及時脫離「戰區」交由裁判處理，最後面子、裡子雙贏，廣廈96：84留下勝利。

征戰CBA長達8季的林志傑，大賽經驗相當豐富，也是廣廈不可或缺的主力，此役出賽近40分鐘，繳出17分、5籃板、2助攻，同時連續7場得分達雙位數，表現依舊出色，更重要是他閃開衝突沒有受傷，反觀籃底卡位而情緒失控的翟曉川，打人不成只拿區區7分。

至於林志傑的台灣後輩隊友劉錚，其實一度想衝上場幫忙，所幸狀況及時化解，也未捲入紛爭，此役劉錚頗有建樹，替補上場拿到9分、5籃板、1助攻。