經典賽》最慢76公里 斗山熊軟投會進南韓隊？（影音）

〔體育中心／綜合報導〕世界棒球經典賽3月開打，南韓隊徵召不順、傷兵多等，目前正考慮是否要補進斗山熊隊左投手柳熙寬。柳熙寬的球速不快，最快僅135公里、最慢76公里，控球精準是他的特色。

現年30歲的柳熙寬在韓職打滾6個球季，近4年連續繳出10勝以上的成績，2015年成績為18勝5敗、防禦率3.94，2016年的成績為15勝6敗、防禦率4.41。

他的直球最快球速為135公里，平均球速只有130公里上下，卻靠著約100公里的曲球應對打者，柳熙寬曾在2013年的6月3日投出76公里的變化球。

南韓隊目前在考慮是否要選入柳熙寬，但也認為他的球速慢，能否壓制各國的強打者仍有疑慮。

柳熙寬上季拿下15勝，與隊上其他三名投手達成4人15勝以上的紀錄，為韓職首次。他也是斗山熊去年奪冠的功臣。