CBA》林志傑被揮2拳 中國球評痛批「得了便宜還賣乖」（影音）

〔體育中心／綜合報導〕台籃球星「野獸」林志傑昨晚遭北京隊翟曉川揮兩拳，所幸都未得逞，未料中國球評霍楠竟砲轟野獸「得了便宜還賣乖」，認為是翟曉川「太稚嫩」。

廣廈昨晚迎戰北京決勝節最後52秒，林志傑和翟曉川爭搶籃板球，卡位時翟欲甩開野獸疑似揮空拳，隨後情緒上漲時又想再度揮拳，被林志傑閃開，裁判最後判翟曉川驅逐出場。

對此衝突，中國球評霍楠要大家好好看重播，「林志傑用肘子先夾住了翟曉川的胳膊，後者還想起跳搶籃板球，一個反關節，這是要出事情的，很可能骨折。」

霍楠認為，林志傑太老道，得了便宜還賣乖；翟曉川太稚嫩，賠了夫人又折兵，「兩人糾纏在一起後，翟曉川輪拳第一下幾乎沒打到，林志傑接著又有一個很隱蔽的抬膝蓋動作。真是練家子啊。」

然而不少網友反而認為，林志傑的動作是籃球場上的動作，而翟曉川揮肘是報復性動作，被判出場很合理；甚至還有中國網友痛批，「姓翟的就是一個流氓，狂打別人不停手，林志傑這個防守很平常，看見沒機會翻盤了就拿別人出氣，輸不起。」

你也會想看這些新聞：

【腦衝暴打林志傑 北京球員將賠上這些代價】