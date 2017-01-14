CBA》林志傑遭揮拳 中網友：他夾人手臂有錯在先（影音）

〔體育中心／綜合報導〕效力CBA廣廈的台灣球員「野獸」林志傑，昨天在與北京的比賽中，和對手爆發肢體衝突，翟曉川倒數52秒時動手打人，終場北京以84：96落敗，賽後廣廈主場球館外，一度聚集大量球迷，兩人的衝突也引發中國網友議論。

昨天賽後，廣廈主場球館外，一度聚集大量球迷，為了確保球員安全，北京隊球員由現場保安護送離場，所幸最後並未釀成更大衝突。

林志傑和翟曉川兩人爆發衝突後，引來不少中國網友議論，不少網友認為兩人在籃下卡位時，林志傑先夾住翟曉川手臂，而這樣的動作可能造成對方手臂脫臼，並還有人拿NBA騎士隊球員洛夫（Kevin Love）在2015年季後賽時的狀況做比較，認為是林志傑有錯在先。

不過也有廣廈球迷為林志傑說話，認為那屬於正常的卡位動作，翟曉川沒必要動怒。

林志傑和中國球員翟曉川爆發肢體衝突。（取自搜狐）

中國網友發言。（取自網路）

中國網友發言。（取自網路）

中國網友發言。（取自網路）