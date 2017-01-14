CBA》腦衝暴打林志傑 北京球員恐賠上這些代價

〔體育中心／綜合報導〕北京隊球員翟曉川昨對台籃球星「野獸」林志傑揮2拳，不僅當下被判驅逐出場，賽後更可能被處以禁賽。由於翟是北京重要戰將，一旦被停賽恐讓球隊無緣保住季後賽名額。

據《搜狐體育》報導，翟曉川被驅逐離場後，下一場自動停賽，另據籃協的規定，在比賽中，雙方運動員間發生肘擊、揮拳擊打、猛踢、猛踹等暴力行為，無論裁判是否當場將其罰下，都要給予通報批評、停賽5-10場，甚至直接取消賽季參賽資格的處罰，核減俱樂部聯賽經費10-20萬元人民幣（約45-91萬台幣）的處罰。

北京隊目前戰績10勝4敗暫居聯盟第8名，同時也是季後賽最後一個名額，由於北京洋將傑瑞特（Grant Jerrett）發揮不佳，場均能拿16.8分的翟曉川無疑是重要球員，如今卻因為腦衝揮拳，可能賠上球隊的季後賽。