NBA》與克勞德爆發衝突 沃爾坦然面對罰款
2017/01/14 09:18
沃爾（資料照，美聯社）
〔體育中心／綜合報導〕巫師球星沃爾（John Wall）前天與塞爾提克球員克勞德（Jae Crowder）爆發肢體衝突，而沃爾也將面臨罰款或是禁賽的處分。
當天在賽後克勞德上前和沃爾交換意見時，克勞德手指著鼻頭的動作惹毛了沃爾，沃爾很快以掌拍臉反擊，2人隨即肢體拉扯，一旁隊友連忙上前拉開。聯盟也正在審核相關的影片，以做出適當的處分。
沃爾在本季已經收到8次技術犯規，目前也已被罰款1萬9000元美金（約新台幣60萬）。而這次的衝突也可能讓沃爾再收到一張2萬5000元美金（約新台幣80萬）的罰單，並在下一場巫師對上塞爾提克的比賽中無法出賽。
沃爾對此表示，沒有人會想在球場上打架，「當有人侵入到你的地盤，你總得做些甚麼，我知道我一定會收到罰單，我也會欣然接受。」
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