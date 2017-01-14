日職》批陽是不必要補強 退役名將：巨人補強大失敗

旅日球星陽岱鋼（左）加盟巨人，由總經理堤辰佳（右）替陽岱鋼穿上球衣、戴上球帽。（資料照，記者黃耀徵攝）

〔體育中心／綜合報導〕讀賣巨人季後大動作補強，砸下重金補進包括陽岱鋼之內5名好手，目標直指央聯冠軍和日本一王座，不過，前巨人傳奇球星張本勳認為補進陽是最好的補強，但昔日養樂多明星球員、也曾效力過巨人的退役老將廣澤克實則不這麼認為，並預測巨人的大型補強將以失敗作收。

自由球員實施24年至今，巨人網羅球員最多，廣澤克實表示，之前已經出現過許多投資失敗的例子，但巨人仍在自由市場浪費錢補強。

巨人季後補進陽岱鋼，廣澤克實認為，陽岱鋼實力不差，不過並不是球團的必要補強，他也指出現在巨人球星退休後幾乎都會被安排轉任教練，導致球團缺乏真正有實力的資深教練來指導，這樣的事情不斷在球團內惡性循環著，讓巨人無法更上一層樓。

廣澤克實預測新球季央聯和洋聯的排名，阪神和軟銀將會拿下第一，而有機會角逐季後賽的分別是廣島、巨人、DeNA、火腿、羅德、西武。