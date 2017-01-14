MLB》王建民生涯初登板影片曝光 台灣球迷淚推

〔體育中心／綜合報導〕大聯盟官方YouTube近日放上王建民生涯初登板的精華片段，不少台灣球迷朝聖直呼「天啊！一堆懷念的名字都出現了。」

王建民生涯初登板是美國時間2005年4月30日，當時出戰藍鳥的洋基先發前6棒分別是基特（Derek Jeter）、威廉斯（Bernie Williams）、薛菲爾德（Gary Sheffield）、松井秀喜、A-Rod、吉昂比（Jason Giambi），台灣球迷戲稱這些都是早餐店阿嬤都知道的洋基球員。

王建民該役繳出優質先發，7局僅失掉2分，退場時球隊還以3：2領先，但因為救援投手戈登（Tom Gordon）8局上被柯斯基（Corey Koskie）轟出追平分全壘打，無緣生涯初登板就奪首勝。

被追平的洋基隊，最後在9局下靠著沃馬克（Tony Womack）的再見安打以4：3獲勝，勝投則由9局上救援無失分的終結者李維拉（Mariano Rivera）帶走。

這段影片引起台灣網友熱議，「建仔的比賽節奏控制真的很穩，不斷的滾地出局，對方容易上1B但也容易DP」、「這場台灣沒轉播，下一場公視才有開始轉播」、「我的年輕歲月阿，熬夜看先發的日子」、「這場就是Jeter跟Womack守備練習啊，一堆二滾游滾，超忙」、「懷念高中老師會討論，學校廣播會告知戰況的日子」