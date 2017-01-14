拳擊》拳王梅威瑟與UFC冠軍世紀對決 老闆開價了

退休拳王梅威瑟。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕UFC總裁懷特（Dana White）在星期五時提及已退休的不敗拳王梅威瑟（Floyd Mayweather.Jr.）與史上首位同時握有2條量級冠軍腰帶的選手麥格雷戈（Conor McGregor）的比賽可能性以及他的理想開價。

懷特說道；「這次開價所言不假，因為我是有能力將這個開價付之實現的人。我們將會支付梅威瑟25000萬美元（約新台幣8億元），麥格雷戈也會領到一樣的數字，之後再來談付費觀眾的分紅。」

但其實這個開價並沒有對拳王有太大的吸引力，早在一個星期前，梅威瑟的出場費加上收視分紅已經喊價到1億美元（約台幣31.9億），但卻只願意給對手麥格雷戈1500萬，這位已經39歲並經過股神巴菲特讚許的美國拳王認為，這才是一個商業人士應有的邏輯。

綜合格鬥輕量級和羽量級冠軍麥格雷戈也早在去年11月即依照拳擊規則開出1億美元的出場費。三方都陸續開出價碼，成為體育界熱門話題。

UFC冠軍麥格雷戈。（美聯社）