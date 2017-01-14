MLB》1年4.37億 哈波與國民簽新約

哈波。（資料照，美聯社）

〔記者粘藐云／綜合報導〕國民今天與外野手「強打少年」哈波（Bryce Harper）簽下1年1362.5萬美元（約新台幣4.37億）的新合約，避免薪資仲裁。

哈波在2014年時與國民簽下2年約，而他去年年薪為5百萬美元（約新台幣1.6億）。2015年時，哈波以3成30打擊率、42發全壘打的成績拿下國聯MVP，去年表現略為下滑，打擊率2成43、24發全壘打。

哈波現年才24歲，他的合約將在明年球季結束後走完，若維持現在的身手，外界普遍看好他有機會拿下更大張的合約。

除了哈波，國民還與其他3名球員簽下新合約，三壘手倫登（Anthony Rendon）簽下580萬美元（約新台幣1.8億）新約、投手洛克（Tanner Roark）431.5萬美元（約新台幣1.4億）及捕手諾里斯（Derek Norris）420萬美元（約新台幣1.3億）。