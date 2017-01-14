格鬥》這不是WWE！中國選手炸彈摔KO對手（影音）

Holy shit. He picked him up and threw him on his head. Buren Wuliji TKO's Beno Adamia. Superstart Fight 7 pic.twitter.com/RCyMmYVGQN — caposa （@Grabaka_Hitman） 2017年1月13日

〔體育中心／綜合報導〕在綜合格鬥比賽當中，選手們幾乎都是用拳頭或是踢擊KO對手，不過中國選手烏力吉布仁昨天以罕見的「炸彈摔」KO對手，取得勝利，該影片也引發美媒瘋傳。

《拳星時代》世界極限格鬥大賽昨在中國湖南開打，參加63公斤量級的烏力吉布仁對上喬治亞共和國的班諾（Beno Adamia），兩人纏鬥至第三回合，烏力吉布仁將班諾一舉抱起使出炸彈摔，直接將對手摔在擂台上，班諾的頭部遭受重擊，完全爬不起來，裁判則判烏力吉布仁獲得勝利。

27歲的烏力吉布仁摔角底子相當深厚，曾拿下多次蒙古摔角冠軍，轉戰綜合格鬥後也把摔角技發揮得淋漓盡致。