NBA》白邊批用推特是噱頭 恩比德神回應
2017/01/14 10:30
懷特塞德（法新社）
〔體育中心／綜合報導〕NBA全明星賽第二輪投票在昨天公佈，熱火主力球員「白邊」懷特塞德（Hassan Whiteside）掉出10名外，白邊對此表示，使用推特來吸引球迷投票是噱頭，而他此番言論也讓「推特王」恩比德（Joel Embiid）做出回應。
懷特塞德昨天表示，對於明星賽投票沒有興趣，更直言球員在推特上開一些玩笑只為了贏得粉絲選票，是一種不需要天賦的噱頭。
雖然懷特塞德並未指名道姓，但這番言論讓外界認為他是在影射七六人中鋒恩比德，因為恩比德素有「推特王」的封號，也屢屢發文希望球迷能投他一票，而恩比德目前的票數在東部前場排名第四。
恩比德在看到懷特塞德的言論後，用他最擅長的推特來回應，恩比德轉發了有關懷特塞德對投票機制的評論，並在上方發文將票投給懷特塞德，此舉也引發更多討論。
恩比德發文投票給懷特塞德。（取自網路）
恩比德（法新社）
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