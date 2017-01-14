CBA》林志傑被打卻主動言和 中媒敬佩：好大度（影音）

〔體育中心／綜合報導〕台籃球星「野獸」林志傑昨天被北京隊球員翟曉川揮拳，不僅保持冷靜沒還手，甚至還在事後主動跟翟曉川言和，展現運動家的氣度。

衝突發生後，比賽被迫暫停，就在裁判看重播釐清真相時，林志傑主動走到北京隊板凳區，跟打人的翟曉川言和，大度之舉讓中國媒體《杭州日報》相當敬佩，也提到野獸對於脾氣的想法。

《杭州日報》體育官方微信「杭州運動匯」分享，林志傑曾在專訪表示，「球場上難免會較勁，如果我有這樣的時刻出現，腦袋就會『嚯』地一下，讓自己有意識地收住。」

「到了我現在這個階段，球隊裡這麼多年輕人，如果你脾氣太爆了，怎麼去看得出你的成熟穩定？怎麼起到一個模範作用？那樣他們學的東西不好，不是正面能量，這不是好事吧。」林志傑說。

「杭州運動匯」認為，林志傑的不回擊不是軟弱，而是他心裡掛著的是打籃球的真義，掛著一幫年輕隊友和整個球隊的榮辱，「難道你們忘了嗎？他叫「野獸」誒！可他的兇猛，從來都只僅限於籃球範疇。」

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