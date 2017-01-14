新力公開賽》第二回合打完總計139桿暫列93名 潘政琮晉級機會不大
2017/01/14 09:47
潘政琮。（資料照，記者趙新天攝）
〔記者趙新天／綜合報導〕在夏威夷舉行的美巡賽新力公開賽，今天進行第2回合，較早出發的台灣好手潘政琮已經打完36洞，總計139桿暫時並列93名。
第2回合賽事於台灣時間今天凌晨開賽，潘政琮在第3洞因為果嶺3推桿吞下這回唯一的柏忌，後續他賺回3隻小鳥，以低於標準桿2桿的68桿完賽，總計139桿，暫時並列93名。
目前比賽仍在進行中，兩回合之後的晉級門檻大約在低於標準桿3桿左右，潘政琮有兩桿之差，要打進明、後天決賽得看其他選手後續的表現而定。
目前場上領先者仍是J.湯瑪斯，他打到第12洞，賺進6鳥1柏忌，總計低於標準桿16桿。戰至第14洞的伍德蘭，則以低於標準桿11桿居次。
已經打完2回合的選手，包括打出61桿的Z.強森、英格蘭的羅斯和史瓦佛在內，同以總計低於標準桿10桿的130桿並列第3。
J.湯瑪斯。（法新社）
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