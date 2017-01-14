NBA》湯瑪斯兒子場邊運球 可愛模樣吸引眾人目光（影音）
2017/01/14 10:57
〔體育中心／綜合報導〕塞爾提克今天作客亞特蘭大，而在比賽開始前，當家球星湯瑪斯（Isaiah Thomas）利用空檔與兒子傑登在場上練習籃球，模樣相當溫馨可愛。
在比賽開始前，傑登靈巧的用雙手運球，而湯瑪斯也在一旁指導兒子，可以看得出來傑登的動作非常熟練，將來或許能像爸爸一樣成為一名優秀的球員。
湯瑪斯擁有兩個寶貝兒子，而這次傑登在場邊運球的可愛模樣，將這位明星球員的鏡頭都搶走了。
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