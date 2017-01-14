NBA》為了返家甘願被罰款 羅斯：家庭第一
2017/01/14 10:02
羅斯（左）。（資料照，美聯社）
〔記者粘藐云／綜合報導〕尼克「飆風玫瑰」羅斯（Derrick Rose）日前因為沒先報備就缺陣，讓球團找不到人，遭罰款20萬美元（約新台幣642萬），事後面對媒體他表示，家庭永遠擺第一，即便遭球隊懲處，他也欣然接受。
「我把家庭擺第一，」羅斯表示，當時會突然消失是因為家中私事，後來向球隊高層解釋清楚，他們也能諒解，「我會把家庭擺在所有事之前，即便遭受球隊罰款或懲處，我都能接受」。
羅斯的不告而別，也讓外界臆測是因為過於思鄉，且不太適應在新球隊的生活，對此，羅斯提出反駁：「我知道我用這樣方式離開，會讓外界充滿想像空間，但事實上不是如此」。
羅斯表示，他很希望可以繼續留在尼克，也期待球隊可以給他長約，「我希望不會因為這件事情（無故缺陣），改變他們對我的想法，但誰知道呢？」
不過《NBC Sports》的報導也提出質疑，認為羅斯跟球隊的溝通可能出問題，畢竟球員因私事缺陣很常見，只要先跟球隊報備，通常不會是大問題，羅斯大可不必為了回家而吞罰款。
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