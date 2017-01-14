CBA》被北京翟曉川揮2拳 林志傑回應了！
2017/01/14 10:11
〔體育中心／綜合報導〕台籃球星「野獸」林志傑昨天被北京隊球員翟曉川揮拳，引起台灣與中國媒體關注，野獸賽後也向中國媒體回應這個衝突。
根據《虎撲體育》報導，林志傑賽後淡定表示，「可能是一些吹罰、爭議球讓他們火氣上來了。其實我們打得一直很正常。」野獸雖然被打，但在事後依然主動跟翟曉川言和，展現運動家的氣度。
林志傑所屬的廣廈最終以96：84力克北京，本季兩次交手都獲勝，目前以20勝7敗位居聯盟第5。對於本季對北京占上風，野獸表示，「這對我們來說是很大的幫助。」
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