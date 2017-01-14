NBA》湯瑪斯關鍵一擊 綠衫軍中斷老鷹連勝（影音）

〔體育中心／綜合報導〕塞爾提克今日作客老鷹主場，而這場比賽是哈佛德（Al Horford）在加盟綠衫軍後，首次回到效力9個賽季的前東家老鷹。而終場塞爾提克也順利的以103：101贏得比賽，老鷹也中止了開季以來最長的7連勝紀錄。

雖然哈佛德在賽前並沒有特別的回應，但隊友I.湯瑪斯（Isaiah Thomas）信誓旦旦的表示要為哈佛德贏下比賽，而他也說到做到。

在比賽最後的25秒，兩隊戰成平手，而湯瑪斯在最後關鍵跳投出手，才讓比分超前，驚險拿下勝利。此役湯瑪斯攻下28分9助攻，而哈佛德則有10分6籃板6助攻。

而老鷹方面，米爾塞普（Paul Millsap）攻下23分5籃板，小哈達威（Tim Hardaway Jr.）也有23分3抄截的貢獻，豪爾德（Dwight Howard）則挹注11分8籃板。老鷹本場以2分飲恨落敗，也將連勝紀錄停留在七場，老鷹目前戰績也位在塞爾提克之後，在東部排名第四。

湯瑪斯轟28分，率塞爾提克險勝老鷹。（歐新社）