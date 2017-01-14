NBA》詹皇盼補替補控衛 騎士球團拒絕

詹姆斯。（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕騎士當家球星「詹皇」詹姆斯（LeBron James）日前向球團諫言，希望能再補進一名替補控球後衛。對此，騎士總經理葛瑞芬（David Griffin）表示，目前球隊並不需要，公開拒絕詹姆斯的要求。

「厄文（Kyrie Irving）和詹姆斯在球隊中扮演組織進攻的角色，球隊目前需要的是能得分的好手。」葛瑞芬表示，所以他們才透過交易換來35歲「帥哥射手」柯佛（Kyle Korver），希望他能分擔他們在進攻上的重擔。

葛瑞芬也很感謝詹姆斯對球團提出的建言，他說：「詹姆斯希望球團能朝正確的方向發展。」但他認為補進控衛並不是球團的當務之急。