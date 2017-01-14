MLB》教士狠砸逾25億 綁住「25-25」年輕重砲
2017/01/14 10:47
〔體育中心／綜合報導〕教士將以6年超過8000萬美元（約25億台幣）綁住26歲年輕重砲邁爾斯（Wil Myers），他將成為未來教士打線的中心球員。
這份合約待體檢後確認，假如完成將涵蓋3個薪資仲裁年、3個自由球員年，下次進入自由市場將是31歲。
邁爾斯曾在2013年奪美聯新人王，卻因傷痛關係沉潛兩季，2014年12月被光芒交易到教士，去年迎接第一個健康球季，出賽157場，繳出打擊率0.259、28轟94打點，外帶28次盜壘，入選生涯首次明星賽。
根據ESPN顯示，邁爾斯是上季唯三能達成「25（全壘打）-25（盜壘）」的球員，其他兩位是美聯年度MVP票選前兩名貝茲（Mookie Betts）、楚奧特（Mike Trout）。
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