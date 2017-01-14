NBA》脾氣火爆無礙 表弟仍獲詹皇激賞

卡森斯雖然常控制不住脾氣惹麻煩，但在場上表現仍備受肯定。（資料照，美聯社）

〔記者粘藐云／綜合報導〕騎士今天早上迎戰國王，賽前「詹皇」詹姆斯（LeBron James）受訪時，談到對手「表弟」卡森斯（DeMarcus Cousins），盛讚他是「聯盟當中最棒的大個子球員」。

「他是聯盟當中最棒的大個子球員，」詹姆斯表示，卡森斯不只有內線能力，還能把球掌握的很好，加上他還能投三分球，並且知道如何組織隊友。

即便卡森斯因為脾氣火爆，讓國王頗為頭痛，先前多次傳出交易傳聞，但他對球隊仍有很大的影響力。除了詹姆斯，日前勇士球星格林（Draymond Green）受訪時也曾稱讚卡森斯的好表現，「他有很棒的身材條件，且在籃下有一定的宰制力。」格林指出，卡森斯能用不同的方式去得分，然後打敗對手，像本季他又提升外線命中率，且在中距離投籃及低位進攻能力都很棒。

卡森斯本季至今繳出場均28分10.1籃板3.9助攻的成績。

詹姆斯。（資料照，法新社）

格林。（資料照，法新社）