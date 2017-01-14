網球》雪梨國際賽爆冷 孔塔退拉旺絲卡摘后冠
2017/01/14 12:28
孔塔（左），拉旺絲卡（右）。（歐新社）
〔體育中心／綜合報導〕世界排名第10的英國好手孔塔（Johanna Konta）在昨晚雪梨國際賽決賽打敗世界排名第3、賽會第2種子波蘭拉旺絲卡（Agnieszka Radwanska），抱走冠軍獎盃。
25歲的孔塔在雪梨國際賽一路順利晉級，每場比賽都直落二擊敗對手，一直到決賽也未失任何一盤，以6：4、6：2打敗拉旺絲卡，在澳網前建立了絕佳手感。
在雪梨出生的孔塔賽後表示，在出生地拿下冠軍意義非凡。「感受得到自己的進步，對自己表現很滿意」。這次比賽是兩人生涯交手第三次，前兩次都是由拉旺絲卡獲勝。
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