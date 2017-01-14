NBA》字母哥神灌籃 率公鹿擊退熱火（影音）
2017/01/14 11:47
〔體育中心／綜合報導〕公鹿今日在主場迎戰熱火，首節就拿下42分，再加上籃板數大勝對手，終場以116：108擊退熱火，賞給他們四連敗。
比賽剛開始，公鹿「字母哥」亞德托昆波（Giannis Antetokounmpo）就以神乎其技的雙手灌籃制霸全場，加上公鹿三分球15投9中，效率之高，籃板數46個也大勝熱火19個籃板，最後成功將勝利留在主場。
此役，公鹿有六名球員得分都破十， J.帕克（Jabari Parker）拿下24分5籃板，字母哥則進帳19分8籃板6助攻，孟羅（Greg Monroe）也挹注16分11籃板。而公鹿目前暫居東部第五。
反觀熱火，中場就落後17分，再加上三分球命中率37.5%不如公鹿，吞下敗仗。「白邊」懷特塞德（Hassan Whiteside）拿下19分9籃板，卓吉奇（Goran Dragic）也有19分的進帳，威特斯（Dion Waiters）則貢獻13分9助攻。熱火戰績也僅勝過籃網，在東部排名倒數第二。
公鹿以116：108擊退熱火。（歐新社）
相關新聞
- NBA》輸暴龍吞9連敗 籃網坦到底將拍賣4名主力
- NBA》湯瑪斯兒子場邊運球 可愛模樣吸引眾人目光（影音）
- NBA》脾氣火爆無礙 表弟仍獲詹皇激賞
- NBA》詹皇盼補替補控衛 騎士球團拒絕
- NBA》白邊批用推特是噱頭 恩比德神回應
推薦新聞
-
HBL》比柯瑞還早會投Logo Shot 東山白曜誠砍26分勝東泰2017/01/14 12:54
-
網球》雪梨國際賽爆冷 孔塔退拉旺絲卡摘后冠2017/01/14 12:28
-
大學菜鳥瘋狂再見轟 主審來不及逃開GG了（影音）2017/01/14 12:11
-
NBA》湯瑪斯兒子場邊運球 可愛模樣吸引眾人目光（影音）2017/01/14 10:57
-
MLB》教士狠砸逾25億 綁住「25-25」年輕重砲2017/01/14 10:47