NBA》字母哥神灌籃 率公鹿擊退熱火（影音）

〔體育中心／綜合報導〕公鹿今日在主場迎戰熱火，首節就拿下42分，再加上籃板數大勝對手，終場以116：108擊退熱火，賞給他們四連敗。

比賽剛開始，公鹿「字母哥」亞德托昆波（Giannis Antetokounmpo）就以神乎其技的雙手灌籃制霸全場，加上公鹿三分球15投9中，效率之高，籃板數46個也大勝熱火19個籃板，最後成功將勝利留在主場。

此役，公鹿有六名球員得分都破十， J.帕克（Jabari Parker）拿下24分5籃板，字母哥則進帳19分8籃板6助攻，孟羅（Greg Monroe）也挹注16分11籃板。而公鹿目前暫居東部第五。

反觀熱火，中場就落後17分，再加上三分球命中率37.5%不如公鹿，吞下敗仗。「白邊」懷特塞德（Hassan Whiteside）拿下19分9籃板，卓吉奇（Goran Dragic）也有19分的進帳，威特斯（Dion Waiters）則貢獻13分9助攻。熱火戰績也僅勝過籃網，在東部排名倒數第二。

公鹿以116：108擊退熱火。（歐新社）