NBA》輸暴龍吞9連敗 籃網坦到底將拍賣4名主力

林書豪今天再度因傷缺陣。（USA Today Sports）

〔體育中心／綜合報導〕籃網今天客場迎戰暴龍，以113：132吞下難堪的9連敗，賽前也有報導指出，可能無望季後賽的籃網，已經決定要拍賣主力球員進行重建。

籃網今天戰暴龍，兩隊雖然一度打成平手，不過暴龍在第4節時急拉尾盤，單節打出一波42：24攻勢，穩穩守下勝利。

籃網中鋒B.羅培茲（Brook Lopez）今攻下20分5助攻，波丹諾維奇（Bojan Bogdanovic）繳23分4籃板。「暴龍雙星」今天得分皆上看20，德羅森（DeMar DeRozan）繳28分4籃板，羅利（Kyle Lowry）則進帳20分6籃板6助攻。

籃網目前戰績8勝31敗，加上最近林書豪又因傷缺陣，苦吞9連敗，狀況慘澹。賽前ESPN報導指出，幾乎無緣季後賽的籃網已經開始展望新球季，他們決定拍賣羅培茲、波丹諾維奇、吉爾派翠克（Sean Kilpatrick）及霍林斯傑佛森（Rondae Hollis-Jefferson）4名主力球員，希望能用他們換到更多可用之兵。

羅培茲。（資料照，法新社）

波丹諾維奇。（資料照，美聯社）

德羅森（右）。（美聯社）