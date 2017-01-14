NBA》恩比德「噴水」霸氣進場 連7場破20戰神後第一人
2017/01/14 11:38
Joel Embiid is PUMPED! pic.twitter.com/bF4I0kdKdJ— NBA （@NBA） 2017年1月14日
〔記者張浩群／綜合報導〕七六人今天在主場迎戰黃蜂，「推特王」恩比德（Joel Embiid）上場28分鐘攻下24分、8籃板、3阻攻的高效率表現，率隊以102：93贏球，賞黃蜂4連敗，而七六人則迎來睽違3年的3連勝。
恩比德為了擠進明星賽先發花招百出，今天改用自己偶像WWE摔角巨星「THE GAME」Triple H的進場音樂走入球場，並模仿他的招牌「噴水」動作，而Triple H也在推特上幫他拉票，話題性十足。
恩比德今天表現也沒落漆，上場28分鐘繳出24分8籃板3火鍋，連續7場飆破20分，是繼20年前「戰神」艾佛森（Allen Iverson）之後，隊史首位達到此項壯舉的球員，而當時艾佛森則是締造連續11場的隊史紀錄。
恩比德。（美聯社）
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