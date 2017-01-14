大學菜鳥瘋狂再見轟 主審來不及逃開GG了（影音）

〔體育中心／綜合報導〕美國NCAA大學棒球近日分享加州大學聖塔芭芭拉分校新鮮人科恩（Sam Cohen）的超級代打再見轟影片，許多球迷熱議焦點卻是主審，因為他來不及閃開而被球員團團圍住，場面相當滑稽。

去年6月，大一生科恩在0：3滿壘上場代打，沒想到一棒轟出右外野牆外形成再見滿貫砲，隊友們聚集在本壘區，等待英雄回歸大肆慶祝，盡責的主審為了確認有無踩到本壘板，因而被球員圍住，無法脫離慶祝的人群，直到其他壘審趕緊來幫忙，才將人扶起救出。

球員們會如此興奮並不意外，因為這是加州大學聖塔芭芭拉分校首次打進大學世界大賽，最後他們在世界大賽系列賽第二輪被淘汰，留下全美第5名的隊史最好成績。

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