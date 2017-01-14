NBA》大三元寫近50年紀錄 魏少尷尬創另類大四喜

〔體育中心／綜合報導〕雷霆一哥魏斯布魯克（Russell Westbrook）本季化身大三元製造機，今天面對灰狼，轟下21分、12助攻、11籃板，這季已經累積19次大三元，但他另外也發生10次失誤，達成另類大四喜，不過，雷霆下半場找不到準心，終場以86：96敗給灰狼，3連勝喊卡。

魏斯布魯克本季完成19次大三元，成為近50年來，自「上古神獸」張伯倫（Wilt Chamberlain）31次之後，單季最多大三元的球員，生涯共累積56次，距離史上第5的波士頓傳奇球星「大鳥」博德（Larry Bird）59次，還差3場。

雖然魏斯布魯克再度達成大三元，但自己和全隊外線手感不佳，整體投籃命中率不到4成，灰狼「新狼王」湯斯（Karl-Anthony Towns）攻下全場最高的29分、17籃板，而威金斯（Andrew Wiggins）挹注19分，盧比歐（Ricky Rubio）則有14分、14助攻雙十數據，3人合力以96：86擊敗雷霆，收下3連勝。