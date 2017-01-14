HBL》比柯瑞還早會投Logo Shot 東山白曜誠砍26分勝后綜

東山高中白曜誠籃下傳球助攻。（記者黃志源攝）

〔記者林岳甫／高雄報導〕105學年度HBL男子甲級12強複賽，今日在高雄巨蛋展開倒數第二天的賽事，同時也是小組賽最終日，位於B組的東山高中頭號射手「小白」白曜誠狂飆6顆三分球，攻下26分率隊以90：60大勝后綜高中。

不過，東山目前戰績3勝2敗，想要晉級仍得等今日第三場的南湖高中與東泰高中勝負關係，若南湖贏，東山就得打明日外卡賽；若東泰勝，東山就能寫校史首度闖進8強的光榮歷史。

東山前役爆冷打敗握有地主優勢的高苑工商，但頭號射手白曜誠僅得3分，此役他走出陰霾，展現精準外線，連同提升隊友的投射信心，全隊共飆進17顆三分球，徹底轟垮對手。

賽前去戶外球場積極練投的白曜誠，此役成功找回射手本色，他表示，「其實我就是一直投、一直投，也不知道為什麼就一直進球。」

白曜誠現在看到柯瑞頻頻投出大號三分，會想說，「他怎麼跟我一樣！」原來他國中時期熱愛用雙手投籃飆大號三分球，甚至在三分線外4大步就能出手，每場還能出手6至7次飆進2顆左右，比NBA勇士柯瑞還早會投「Logo Shot」。

白曜誠並不覺得雙手投籃姿勢不好看，重要的是能飆進大號三分真的很爽，強調「實力100分、姿勢0分」。只是進入高中教練已將他改為單手投籃，他花了近半年時間才逐漸適應，高中最遠射程約在三分線外2大步。

東山高中與后綜高中球員爭球。（記者黃志源攝）

東山高中白曜誠伺機傳球助攻。（記者黃志源攝）

東山高中劉承彥傳球助攻。（記者黃志源攝）