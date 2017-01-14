CBA》猛K林志傑免禁賽？央視神見解連中網友都吐槽

〔體育中心／綜合報導〕台籃球星「野獸」林志傑昨天被北京隊球員翟曉川揮拳，引起台灣與中國媒體廣大關注。中央電視台體育球評馬重陽認為，雙方事後迅速和解，翟曉川可以不被追加處罰。

衝突發生後，比賽被迫暫停，就在裁判看重播釐清真相時，林志傑主動走到北京隊板凳區，跟打人的翟曉川言和。不過根據中國籃協規定，被趕出場的翟下一場自動禁賽，未來更可判處禁賽5-10場，甚至直接取消賽季參賽資格的處罰。

但馬重陽在微博主張，「在雙方衝突後小川與志傑迅速擊掌和好，跟其他事件顯示了很大反差。年輕人對抗項目動手常見，應該說至少在事後第一時間取得雙方諒解然後聽憑並服從裁判判罰，這是值得認可的，因此我認為既然是追加就是在既定處罰條例之外，小川可以不被追加處罰。」

然而，這個觀點就連中國網友都不領情，「你那意思一個願打一個願捱的話就沒事了唄。那公安局還抓什麼嫖娼？真是受不了了！」、「這觀點也是醉了，都和解了要警察和監獄幹嘛呀？」、「這Y的還刪掉了微博...，知道自己說的話有多麼的愚蠢了吧」

中央電視台體育球評馬重陽認為翟曉川可以不被追加處罰。（取自馬重陽微博）