NBA》愛心不落人後 厄文負擔母校病童學費
2017/01/14 14:23
厄文（資料照，法新社）
〔體育中心／綜合報導〕厄文（Kyrie Irving）目前已經是騎士隊首屈一指的球星，而厄文在高中時期也是一位風雲人物，畢業後他持續的回饋母校，他在近日幫助聖派翠克高中一名生病的12歲學生負擔所有學費，愛心不落人後。
聖派翠克高中七年級學生史賓塞（Spencer Joyner）去年11月被診斷出罹患假性腦瘤，症狀包括了會偏頭痛以及未來可能會喪失視力等，這也使得史賓塞從11月起就無法去學校上課，只能請老師到家裡授課。
而厄文在聽聞學弟的狀況後，決定替他負擔一年1萬1千美元（約新台幣35萬）的學費，這對史賓塞一家人來說是非常大的幫助，史賓塞的爸爸也希望有機會能好好感謝厄文。
其實這不是厄文第一次幫助母校，他先前也捐贈過籃球服和裝備給學校籃球隊。厄文表示，只要他能力範圍所及，都會盡力支持聖派翠克高中，「我很感激我有能力可以去幫助學校，我也會繼續幫助學校的運動員和學生們。」
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