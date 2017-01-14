中職》領大約後正式春訓 王柏融：要打出價值

Lamigo王柏融。（記者黃志源攝）



〔記者林宥辰／屏東報導〕Lamigo桃猿隊今天正式展開春訓，分兩階段報到，不少主力選擇開訓首日就投入球隊春訓，其中最受矚目的是剛和球隊簽下5年總值3180萬大約的王柏融。王柏融坦言壓力難免，目標打出應有的價值。

王柏融去年以0.414打擊率等超夢幻成績拿下年度MVP，球季結束後和球隊談新約，月薪從新人年10萬攀升到今年50萬，合約年限達5年、總值3180萬。王柏融說，簽約完成後很開心，很感謝球團肯定，壓力難免會有，是源自於自我要求，要打出應有價值。

去年打出打擊率超過4成的恐怖數據，王柏融仍說今年每個小細節都還有進步空間，期望壘上有人時和戰術把握度更高，至於能否將紀錄再推高，王柏融則說順其自然。

Lamigo王柏融。（記者黃志源攝）



Lamigo王柏融。（記者黃志源攝）

