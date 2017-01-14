中職》猿隊續簽賽格威 將投入台日對抗賽

Lamigo桃猿先發投手賽格威。（資料照，記者廖耀東攝）

〔記者林宥辰／屏東報導〕Lamigo桃猿隊今起展開春訓，洋投部分也展開洽談，領隊劉玠廷透露，去年合作的洋投賽格威，今年將和球隊續約，也會代表猿隊參與接下來的台日對抗賽。

劉玠廷說，賽格威因為還要參加台日對抗賽，預計農曆年前會向球隊報到，球隊另兩個洋將名額預計都找先發洋投，目前洽談了幾個對象，也可能延攬之前來台效力過的熟面孔。

猿隊今起春訓首波報到，不少本來預計第二波報到的主力，主動提前報到，新簽下的左投林英傑持續自主訓練中，預計16日和球隊會合。

Lamigo上午在屏東棒球場舉行春訓開訓，隊職員一起拜拜。（記者黃志源攝）

Lamigo上午在屏東棒球場舉行春訓開訓，隊職員一起拜拜。（記者黃志源攝）