NBA》哈佛德回老鷹主場遭噓聲連連
2017/01/14 15:48
〔體育中心／綜合報導〕今天是哈佛德（Al Horford）在加盟塞爾提克後，首次回到效力9個賽季的前東家老鷹主場。比賽結束後哈佛德察覺雖然回到熟悉的球場但風光不再，不再是粉絲喜愛。
哈佛德聽到了很多歡呼聲、加油聲，但對於噓聲感到很難受。他在賽前進場時被噓、碰到球也被噓、任何他離開板凳的時候都被噓。不過這並沒有噓掉他的士氣，塞爾提克以103：101贏得比賽，哈佛德拿下10分、6籃板、6助攻，中止了老鷹開季以來最長的7連勝紀錄。
隊友湯瑪斯（Isaiah Thomas）也替他抱不平：「球迷不該對他噓聲連連，人們不會委屈自己，包括發出噓聲的人。在自由市場合約的競逐下，球員就是會想得到更好的環境與待遇」。
哈佛德。（法新社）
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