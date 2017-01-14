經典賽》美國隊也徵召不順？主帥坦言無奈只能盡力
2017/01/14 14:03
美國隊總教練李蘭（左）及托瑞（右）受訪。（資料照，美聯社）
〔體育中心／綜合報導〕WBC棒球經典賽開打在即，各個國家無不積極邀請球員共襄盛舉，今年的美國隊雖然陣容不差，但有不少大牌球員婉拒或相繼退出，讓總教練李蘭（Jim Leyland）感到無力，直言美國隊一向不熱衷經典賽，這也讓情勢變得困難。
「這是你的國家耶！」李蘭表示他執教過很多球隊，但都沒比穿上國家隊戰袍來的有意義，「當托瑞（Joe Torre）詢問我是否有意願接教練，我想都沒想就答應了，也一直很期待。」
雖然經典賽是由大聯盟所主導，但歷屆美國隊卻從未拿過冠軍，李蘭表示，「現在的情況對美國隊來說越來越艱難，跟其他國家相比，我們（美國隊）一直都不是很熱衷經典賽，接下來棒球項目要重返2020奧運，我不知道到時候會是什麼情況。」
但李蘭也坦言經典賽的時間確實不是太好，「因為那可能會中斷球員的春訓，但我們還是想辦法組一支最棒的球隊。」李蘭也強調，他當過球隊總教練，也能理解為何一些大牌球員不想打經典賽，對於球團不放人這件事情，他也能體諒。
目前美國隊陣容包括艾倫納多（Nolan Arenado）、瓊斯（Adam Jones）、麥卡琴（Andrew McCutchen）、 史卓曼（Marcus Stroman）等人。
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