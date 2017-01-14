中職》學弟一口答應換背號 陽建福確定披上46號獅袍
2017/01/14 14:11
〔記者倪婉君／台北報導〕陽建福昨確定加盟統一獅，也向球團表達想沿用背號46號，今則確定如願；原本23歲左投新秀林航今年已選穿46號，但球團課長何信標今天出面協調，「林航一口就答應！」
陽建福自2003年加入中職以來，背號都使用46號，即使去日本打獨立聯盟也沒變過，他昨則向獅隊表達想繼續使用這個背號。何信標今天就向林航轉達陽建福的想法，結果完全不費工夫，因為這位新秀立刻點頭，決定將46號讓出，今年換穿48號。
林航來自高苑青棒，陽建福正是同校畢業的大學長，他當然願意完成學長的心願，也想在新球季多跟賢拜討較。獅隊代總教練黃甘霖就說，獅隊牛棚目前只有林岳平年紀較長，他期待陽建福加入後，能夠將年輕投手帶起來，也和他們分享經驗。
陽建福。（資料照，記者廖耀東攝）
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