中職》秋訓狠操、兵役解決 張閔勛展望今年重新開始
2017/01/14 14:22
桃猿張閔勛。（資料照，記者林正堃攝）
〔記者林宥辰／屏東報導〕Lamigo桃猿隊今天起春訓，去年底剛從補充役退伍的新秀捕手張閔勛頂著小平頭參與練球。張閔勛去年底因當兵錯過冬盟，球隊秋訓則幾乎全程參與，去年自認表現差強人意的他，今年期望重新開始。
去年比其他隊同梯早有機會出賽，張閔勛自認沒有把握住機會，秋訓起就找教練討論，今年目標拚固定一軍。張閔勛說，機會是給準備好的人，他希望利用完整春訓充實自己、加強缺失，教練給他機會時才能為球隊貢獻。
由於服兵役，張閔勛錯過原本球團幫他報名的冬盟，他坦言覺得可惜，因為今年日職東西軍兩隊，強度都比他還效力培訓隊的那年強，不過他也說，兵役問題遲早也要解決，退伍後能專心投入春訓也很重要。
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