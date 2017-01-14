中職》開訓前發現閃光問題 楊岱均考慮配戴眼鏡出賽

Lamigo桃猿一壘手楊岱均。（記者徐正揚攝）

〔記者林宥辰／屏東報導〕猿隊今春訓練球，新秀楊岱均練球時配戴眼鏡，原來開季前他發現有閃光加近視的問題，索性配戴眼鏡練球，今年球季考慮配戴眼鏡出賽，以改善視力。

楊岱均說，開訓前他在台東老家和綺麗珊瑚一起練球，當時就發現接球時眼睛常覺得刺眼，有強光或晚間比賽燈柱的時候，感受更加明顯，檢查後發現是閃光，決定配戴眼鏡，配戴後閃光問題已改善不少。

楊岱均去年一軍出賽12場、打擊率0.257，他自認去年壓力太大，容易多想，今年他給自己設定打擊率3成的基本目標，其餘就平常心以對。