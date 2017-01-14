中職》再續前「猿」 林敬民回母隊任二軍教練

Lamigo桃猿二軍助理投手教練林敬民。（記者徐正揚攝）

〔記者徐正揚／屏東報導〕Lamigo桃猿今年教練團多了張新的老面孔，曾經效力3年的投手林敬民決定回到職棒母隊，擔任二軍助理投手教練。

林敬民生涯第2年碰上米迪亞暴龍遭聯盟除名，該年底的特別選秀會雖然落選，恰好城市棒球隊相繼成立，決定轉戰台北縣成棒隊，2010年被La new熊網羅重回職棒，2013年季後被釋出，因為還想繼續打球再回新北市成棒隊。

林敬民指出，再回業餘的這3年，除了在新北市當球員，還回大學母隊輔仁大學指導學弟，深刻體會球員與教練的不同，很高興能回猿隊當教練，「球隊跟以前最大的不同，應該是年輕球員多了很多，感覺跟大學球隊很像，非常有活力。」他說。