CBA》野獸事件插曲 北京最高薪球員嗆球迷賺多少
2017/01/14 15:09
〔體育中心／綜合報導〕台籃球星「野獸」林志傑昨天在主場被北京隊球員翟曉川揮拳，廣廈球迷氣憤聚集在球場外，一名女球迷就高聲嘲諷北京年薪最高的孫悅，未料竟被回嗆「你掙多少啊？」
根據《搜狐體育》報導，廣廈球迷賽後圍住球場，北京隊在保安護送下離開，當球員與教練步出時，球迷的噓聲與謾罵沒停過，其中一名廣廈球迷就嗆聲，「孫悅！700萬真厲害！」結果孫悅直接回嗆球迷賺多少，引來現場一片笑聲。
孫悅在2014年與北京隊簽5年3500萬人民幣（約1.6億台幣），本季年薪700萬僅次於易建聯，而他本季出賽25場，場均可得8.9分5.3籃板3助攻1.9火鍋。
相關新聞
- CBA》猛K林志傑免禁賽？央視神見解連中網友都吐槽
- CBA》被北京翟曉川揮2拳 林志傑回應了！
- CBA》林志傑被打卻主動言和 中媒敬佩：好大度（影音）
- CBA》腦衝暴打林志傑 北京球員恐賠上這些代價
- CBA》林志傑遭揮拳 中網友：他夾人手臂有錯在先（影音）
推薦新聞
-
NBA》哈佛德回老鷹主場遭噓聲連連2017/01/14 15:48
-
CBA》不只野獸被打 隊友「小姚明」也遭馬大少鬼腳伺候2017/01/14 15:20
-
中職》再續前「猿」 林敬民回母隊任二軍教練2017/01/14 14:45
-
中職》學弟一口答應換背號 陽建福確定披上46號獅袍2017/01/14 14:11
-
中職》猿隊續簽賽格威 將投入台日對抗賽2017/01/14 13:44