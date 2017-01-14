CBA》野獸事件插曲 北京最高薪球員嗆球迷賺多少

〔體育中心／綜合報導〕台籃球星「野獸」林志傑昨天在主場被北京隊球員翟曉川揮拳，廣廈球迷氣憤聚集在球場外，一名女球迷就高聲嘲諷北京年薪最高的孫悅，未料竟被回嗆「你掙多少啊？」

根據《搜狐體育》報導，廣廈球迷賽後圍住球場，北京隊在保安護送下離開，當球員與教練步出時，球迷的噓聲與謾罵沒停過，其中一名廣廈球迷就嗆聲，「孫悅！700萬真厲害！」結果孫悅直接回嗆球迷賺多少，引來現場一片笑聲。

孫悅在2014年與北京隊簽5年3500萬人民幣（約1.6億台幣），本季年薪700萬僅次於易建聯，而他本季出賽25場，場均可得8.9分5.3籃板3助攻1.9火鍋。