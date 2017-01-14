CBA》不只野獸被打 隊友「小姚明」也遭馬大少鬼腳伺候

胡金秋。（取自新浪體育）

〔體育中心／綜合報導〕中國CBA浙江廣廈台籍球星「野獸」林志傑昨與北京首鋼球員翟曉川發生肢體衝突，在中國引發熱議，但昨天該場比賽不只林志傑遭揮拳，隊友胡金秋也被北京洋將馬布瑞（Stephon Marbury）伸腳絆倒。

林志傑與翟曉川爆發衝突是在第四節最後52秒，兩人爭搶籃板球時，翟突然情緒失控兩度向林志傑輝拳，所幸都被野獸閃開，裁判馬上判翟曉川驅逐出場。

而陣中有「小姚明」之稱、身高211公分的19歲中鋒胡金秋，在比賽中也遭馬布瑞「鬼腳」伺候，切入時被絆倒跌至場外。對此，廣廈隊老闆樓明相當氣憤，「都說聯賽中要保護易建聯，他是國家隊主力，那胡金秋就不用保護了嗎？他可是未來中國男籃的內線希望啊。」