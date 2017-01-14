路跑》台灣職棒史上首場路跑 「中信兄弟Running go」開跑

中信兄弟在台中洲際棒球場推出台灣職棒史上第一場路跑賽。（中信兄弟球團提供）

〔記者黃鐘山／台中報導〕中信兄弟今（14）日在台中洲際棒球場推出台灣職棒史上第一場路跑賽，現場並設置投、打、跑、守等4項棒球體驗遊戲，由陳琥、蔣智賢、王勝偉、張正偉擔任關主，與球迷們近距離互動；台中市副市長林依瑩也到場為路跑選手加油打氣，祝福大家跑出新希望、新未來。

「中信兄弟 Running go」路跑賽運用洲際棒球場周邊停車場做為活動主場地，進行3.5公里、9公里2組路線路跑，沿途不僅有中信兄弟專屬啦啦隊「Passion Sisters熱情女孩」，為路跑選手加油打氣，最後，中信兄弟球員更在主會場迎接選手，進行見面會，林依瑩、立委兼台中市棒委會主委張廖萬堅也到場為選手打氣。

林依瑩表示，中信兄弟成立至今32年，是台中的主場代表球隊，除了在台灣職棒方面擁有傲人的成績，還創新推出台灣職棒史上的第一場路跑賽，讓球迷能在非球季與選手們近距離互動；這是她今年第一個參加的路跑活動，祝福大家跑出新希望、新未來。

新聞局表示，中信兄弟自105年球季開始以台中為主場，在洲際棒球場的主場賽事過半，今年更至少有超過40場賽事將安排在洲際棒球場舉行，展現經營台中主場的強烈企圖心；今日推出台灣職棒史上的第一場路跑賽，並在現場設置棒球體驗遊戲，包括牛棚區、強打區、盜壘王、金手套4個站點，分別由陳琥、蔣智賢、王勝偉、張正偉擔任關主，讓球迷體驗棒球運動的投、打、跑、守。

此外，現場還設置球迷留言看板，讓民眾寫下想對球員說的話，並隨機抽出幸運球迷上台為支持的球員加油喊話，球員更驚喜現身，與球迷近距離互動。

「中信兄弟Running go」路跑賽，並設棒球體驗遊戲，由蔣智賢等人擔任關主。（中信兄弟球團提供）