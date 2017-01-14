中職》猿春訓開工 利用儀器實測揮棒速度

Lamigo桃猿陳敏賜在打擊練習時，身後架設揮棒速度測試儀。（記者徐正揚攝）

〔記者林宥辰／屏東報導〕猿隊今春訓，下午打擊練習時使用儀器測量打者們的揮棒速度，內野手梁家榮揮棒速度達149公里，讓總教練洪一中也相當驚艷，去年從投手轉打者的陳敏賜揮棒速度也達148公里。

猿隊領隊劉玠廷說，該儀器是和日職羅德隊交流時對方介紹，去年初購入，可以測得打者揮棒速度和擊球後球的飛行速度，若球的飛行速度比揮棒速度快，代表打者的力量有成功釋放。

昨猿隊幾位打者小試身手，以梁家榮揮棒速度最快，洪總說揮棒速度約在135公里以上就具不錯水準，梁家榮揮棒速度逼近150公里，速度堪稱頂尖。

揮棒速度測試儀顯示，Lamigo桃猿陳敏賜的揮棒速度為149公里，擊出的球飛行速度為151公里。（記者徐正揚攝）