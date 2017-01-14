中職》本季月薪16萬 林承飛明年再拚20萬月薪

Lamigo林承飛。（記者黃志源攝）

〔記者徐正揚／屏東報導〕Lamigo桃猿今天公佈，游擊手林承飛本季月薪為16萬元，雖沒達到外界預期的20萬元，打完第1個球季的薪資調幅就超過200％，仍讓年僅19歲的他覺得很有成就感。

林承飛指出，剛進球隊的月薪是5萬元，進職棒才1年半就拿到這樣的薪水，代表球隊對他的肯定，沒拿到20萬元不但不會失望，反而覺得沒有什麼壓力，而且很有成就感，今年會努力交出更好的成績，明年再挑戰月薪20萬元級。

林承飛於2015年季中選秀會第2輪被猿隊指名，去年是第1個完整球季，就有出賽97場、打擊率3成01、全壘打9發、打點55分的表現，還締造締造最年輕全壘打球員、最年輕開幕戰出賽選手、最年輕滿貫砲打者。連續154次守備機會無失誤等紀錄，季後勇奪最佳九人游擊手。

Lamigo桃猿游擊手林承飛。（記者徐正揚攝）