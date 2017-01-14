中職》杉山賢人看好宋家豪 認為有機會挑戰大聯盟

宋家豪。（資料照，記者廖耀東攝）

〔記者徐正揚／屏東報導〕Lamigo桃猿本季新聘杉山賢人擔任二軍投手教練，他曾在2006年擔任樂天金鷹一軍投手教練，很期待與林英傑再續前緣。

杉山賢人現年48歲，曾是1992年奧運日本隊國手，隔年進軍日職加盟西武，一舉拿下太平洋聯盟新人王，後來因為受傷影響表現，2001年季後退休轉任教練，得知林英傑將於16日報到非常開心，「我已經10年沒見過英傑了，很想看看他現在的狀況。」他說。

去年以育成選手加盟樂天的宋家豪，被杉山稱讚是「我看過最有想法的台灣投手」，他認為，宋家豪的學習態度很好，很清楚身為職棒投手該做什麼，只是目前變化球威力不足，若能多練一種球路、增加速差，應該能在1、2年內升上一軍，甚至有機會挑戰大聯盟。

Lamigo桃猿二軍投手教練杉山賢人。（記者徐正揚攝）