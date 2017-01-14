NBA 》七六人三年來首奪3連勝 球迷高喊恩比德MVP

恩比德。（USA Today Sports）

〔體育中心／綜合報導〕今日七六人迎戰黃蜂，不但迎來了近三年來久違的3連勝，也讓「推特王」恩比德（Joel Embiid）樂歪了。

賽後，恩比德接受採訪時表示，他一直在試圖改變大家對七六人的看法，「我認為大家都感受的到，我們贏的了比賽，他們看見七六人的轉變。」七六人上一次拿到三連勝的時候是在2014年1月的事情。

今日恩比德上場28分鐘，繳出24分、8籃板、3阻攻成績，在比賽末節倒數時，甚至有七六人現場的球迷大喊恩比德是MVP。